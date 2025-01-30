Муслим Гаджимагомедов: «Добьюсь победы над Мчуну за счет скорости»

Чемпион WBA в бриджервейте, финалист Олимпийских игр-2020, двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019 россиянин Муслим Гаджимагомедов (5-0, КО 3) рассказал о подготовке к поединку с боксером из ЮАР Табисо Мчуну (23-7, КО 13).

«Лагерь прошел отлично и успешно — обошлись без травм. У меня было несколько этапов подготовки. В общем, все, как надо. В предстоящем поединке с Мчуну добьюсь победы за счет скорости, передвижений на ногах, за счет быстроты. Знаю, что и Мчуну представляет из себя быстрого боксера небольшого роста. Не могу сказать, что он бьет жестко. И ему становится неудобно, когда против него выступают такие же быстрые оппоненты. Что касается антропометрии, мне это, наоборот, удобно, он сильно ниже меня, но при этом левша. Буду бить быстро и быстро уходить. Если вспоминать его поединки с Тищенко и Лебедевым, то они попросту не успевали за скоростью Мчуну. Табисо тоже бьет быстро и отходит. Но по скорости я намного быстрее Мчуну. При этом соглашусь с тем, что это один из самых серьезных моих соперников. У него большой опыт. Он боксировал с Тищенко, Лебедевым, Усиком и другими. Для меня предстоящее противостояние очень важное», — приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

Бой между россиянином и Мчуну состоится на турнире «Ночь чемпионов IBA» 31 января. Шоу пройдет в Международном центре бокса в «Лужниках».