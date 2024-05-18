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Сегодня, 12:07

На церемонии взвешивании неправильно определили вес Усика перед боем с Фьюри

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Во время официальной церемонии взвешивания перед боем между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком был неправильно определен вес украинского боксера, сообщает журналист Майкл Бенсон.

Официальная процедура взвешивания состоялась 17 мая в Эр-Рияде.

По информации источника, настоящий вес Усика составил 105,6 кг, а 101,1 кг.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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