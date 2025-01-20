Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:41

На Пятом Всероссийском боксерском форуме пройдет «Ночь чемпионов IBA»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Вечером 31 января на Пятом Всероссийском боксерском форуме пройдет турнир «Ночь чемпионов IBA».

Главным событием вечера станет поединок обладателя пояса WBA в бриджервейте, двукратного чемпиона мира, финалиста Олимпиады-2020, чемпиона Европы-2024, россиянина Муслима Гаджимагомедова (5-0, КО 3) и боксера из ЮАР Табисо Мчуну (23-7, КО 13). В соглавном бою вечера бокса россиянин Артем Сусленков (11-0, КО 7) сразится за пояс IBF Europe в тяжелом весе с бельгийцем Джеком Муловайи (15-3-1, КО 11).

Пятый Всероссийский боксерский форум проходит в Москве в Центре международной торговли с 31 января по 2 февраля 2025 года. В форуме примут участие более 500 делегатов: представители всех региональных федераций, титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры.

1
Муслим Гаджимагомедов
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя