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Сегодня, 08:29

Наоя Иноуэ подерется с Луисом Нери в мае

Давид Хачатрян
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Чемпион мира в четырех весовых категориях Наоя Иноуэ (26-0) проведет следующий поединок против мексиканского боксера Луиса Нери (34-1) за неоспоримые титулы WBA, WBC, IBF и WBO во второй легчайшей весовой категории, сообщает инсайдер Майк Коппингер.

Поединок состоится в мае в Токио, Япония.

Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе, победив филиппинца Марлона Тапалеса (37-4) техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся 26 декабря 2023-го в Токио, Япония.

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