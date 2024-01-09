Наоя Иноуэ подерется с Луисом Нери в мае

Чемпион мира в четырех весовых категориях Наоя Иноуэ (26-0) проведет следующий поединок против мексиканского боксера Луиса Нери (34-1) за неоспоримые титулы WBA, WBC, IBF и WBO во второй легчайшей весовой категории, сообщает инсайдер Майк Коппингер.

Поединок состоится в мае в Токио, Япония.

Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе, победив филиппинца Марлона Тапалеса (37-4) техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся 26 декабря 2023-го в Токио, Япония.