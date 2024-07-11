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Сегодня, 10:55

Наоя Иноуэ подерется с Ти Джей Дохени в сентябре в Японии

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (27-0) проведет следующий поединок против 37-летнего ирландца Ти Джей Дохени (26-4, 20 KO) в сентябре в Токио, Япония. Бой пройдет за звание неоспоримого чемпиона во втором легчайшем весе. Об этом сообщает ESPN.

Иноуэ в прошлом бою нокаутировал Луиса Нери (35-2) в шестом раунде и сохранил титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring во втором легчайшем весе. Бой состоялся 6 мая в Токио, Япония.

Дохени идет на серии из трех досрочных побед. В прошлом поединке он одолел Брила Байогоса (7-1) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 6 мая в Токио, Япония.

Ти Джей Дохени
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