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Сегодня, 08:04

Наоя Иноуэ стал лучшим боксером вне зависимости от категории по версии The RingНаоя Иноуэ стал лучшим боксером вне зависимости от категории по версии The Ring

Давид Хачатрян
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Второй боксер в истории (после Теренса Кроуфорда), который стал неоспоримым чемпионом в двух весовых категориях в эпоху четырех поясов, Наоя Иноуэ (27-0) вернул себе первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии издания The Ring.

Иноуэ в прошлом бою одолел Луиса Нери (35-2) нокаутом в шестом раунде и сохранил титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring во втором легчайшем весе. Бой состоялся 6 мая в Токио, Япония.

Ранее Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе, победив филиппинца Марлона Тапалеса (37-4) техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся 26 декабря 2023-го в Токио, Япония.

Наоя Иноуэ. Наоя Иноуэ нокаутировал Нери и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе

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