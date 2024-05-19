Немков назвал неочевидной победу Усика над Фьюри

Российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Конечно же, это была неочевидная победа. Встречались два таких серьезных боксера. Бой показал, что на ринге были лучшие в мире в данном виде спорта», — цитирует Немкова LiveResult.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).