Немков назвал неочевидной победу Усика над Фьюри

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Российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.
Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
«Конечно же, это была неочевидная победа. Встречались два таких серьезных боксера. Бой показал, что на ринге были лучшие в мире в данном виде спорта», — цитирует Немкова LiveResult.
Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).