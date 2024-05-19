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Сегодня, 16:37

Немков назвал неочевидной победу Усика над Фьюри

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Конечно же, это была неочевидная победа. Встречались два таких серьезных боксера. Бой показал, что на ринге были лучшие в мире в данном виде спорта», — цитирует Немкова LiveResult.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

Источник: LiveResult.ru
Бокс
Александр Усик
Вадим Немков
Тайсон Фьюри
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