Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

12 октября, 19:40

Неймар посетит титульный бой Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде

Telegram Дзен

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар посетит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), главным событием которого станет титульный бой в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом сообщает ТАСС.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября.

«Неймар будет присутствовать в качестве гостя на бое Бетербиев — Бивол», — сказал собеседник агентства.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
Сегодня
Вчера
Неделя