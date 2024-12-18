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Сегодня, 11:55

Независимая судейская коллегия рассмотрела бой Немкова и Ибрагимова

Даниил Аршавский
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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян рассказал, что независимая коллегия судей назвала Виктора Немкова победителем боя с Хадисом Ибрагимовым вопреки официальному результату.

6 декабря Ибрагимов раздельным решением судей одержал победу в поединке с Немковым в турнире «Наше Дело 86».

«Мы отправили запись боя независимой коллегии квалифицированных судей Союза ММА России. И они посчитали раздельным решением в пользу Виктора Немкова, что говорит о том, что бой был максимально конкурентным. Шесть судей вынесли вердикт, и счет 3:3. Мы заявляли, что апелляция на решение в «Нашем Деле» невозможна. Но дополнительное мнение получили. Самая правильная история — организация реванша. Хадис дал свое согласие. С командой Виктора Немкова ведутся переговоры», — цитирует Гуляна MMA.Metaratings.ru.

29-летний Ибрагимов одержал 13 побед при 5 поражениях в профессиональной карьере. На счету 37-летнего Немкова 33 победы при 9 поражениях.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Вадим Немков
Хадис Ибрагимов
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