Нганну обвинил Фьюри в жульничестве: «В его перчатках нет защиты»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-0) допустил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) жульничает со своими перчатками.

«Он очень хитрый, когда дело доходит до перчаток. Я думаю, что он жульничает. Деонтей Уайлдер ранее жаловался на это. Я слышал от других много жалоб о том, что у него [Фьюри] нет в перчатках защиты. Может быть, это так, и мы со своей командой это проверим», — сказал Нганну на Joe Rogan Experience.

Ранее Уайлдер говорил, что в реванше с Фьюри у «Цыганского короля» в перчатках был «тупой тяжелый предмет», благодаря чему он сумел его нокаутировать.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.