Нганну: «Я знал, что если бой дойдет до решения судей, то я не выиграю»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) поделился впечатлениями от поединка с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Если бы он [Фьюри] был честен, он бы сказал, что я выиграл этот бой, — сказал Нганну на своем YouTube-канале. — Я выиграл этот бой. В этом нет никаких сомнений. Еще до приезда сюда я знал. Я знал, что если бой дойдет до решения судей, то я не выиграю. Не потому, что я не справился, а потому, что я новый парень в этом мире. Здесь есть своя структура бизнеса, и ты должен приложить немало усилий, чтобы разрушить ее.

Я буду комбинировать [бои по MMA и боксу]. Я могу делать и то и другое. Ничто не может помешать мне делать и то и другое. Если у меня есть способности и к тому и к другому, то почему бы и нет? Что касается текущего положения дел, то у меня есть соглашение с PFL и я намерен снова драться в ММА. Мне это нравится... Возможно, я проведу несколько боев в ММА, но я по-прежнему буду заниматься боксом. Я никогда не собирался переступать через себя и просто провести один бой и уйти. Такого плана не было, никогда. Так что план остается прежним".

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.