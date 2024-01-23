Нганну признал, что бой с Джошуа будет сложнее, чем с Фьюри

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1) уверен, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3), в отличие от чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), хорошо подготовится к бою.

«Очевидно, что самым опасным сейчас является Эй Джей, потому что я с ним не дрался, – сказал Нганну Daily Mail. – Я смотрел его бой с Валлином, и он выглядел хорошо. Он хорошо смотрелся, хотя Валлин ничем не угрожал. Эй Джей сделал свою работу и справился отлично.

Сразу после боя с Фьюри я начал думать о том, что может быть дальше. Я понял, что в следующий раз не будет эффекта неожиданности. Теперь я раскрыт, и все будут очень подготовлены. Тайсон не знал, во что именно он ввязывается. Это усложнит мою жизнь».

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.