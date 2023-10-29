Франсис Нганну: «Фьюри явно был удивлен, что его клинч не работал»

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну рассказал на своем Youtube-канале, как он нейтрализовал клинч Тайсона Фьюри.

«Важным моментом стало мое переключение в левшу. Когда я переключился, он ушел в левшу тоже, но ему было непросто, потому что из левши у него джеб вообще не эффективен, мне было проще уходить, двигаться под его левую сторону. Когда я хотел, чтобы он дал мне пространства, я переключался в левшу, просто чтобы сделать ему неудобно, это заставляло его напрягаться, думать, что делать. Из левши я работаю лучше него, моя левая быстрее.

Я мог бы довести больше ударов из левши, но мой футворк был не настолько хорош, я не подводил заднюю ногу вместе с телом, поэтому не доставал задней рукой. Думаю, еще его удивило то, что его клинч не работал. Он попытался клинчевать, но я просто оттирал его, отталкивал. Насколько я помню, был момент, когда я даже так его отбросил, что он упал».

28 октября Фьюри победил Нганну раздельным решением на турнире в Эр-Рияде.