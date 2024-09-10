Нганну: «Тайсон все еще в форме, он побьет Пола»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну в интервью Джейку Полу заявил, что экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон побьет его.

«Да, я уверен, что Тайсон победит тебя, — сказал Нганну Полу. — Понимаешь, я видел, как Тайсон двигается, просто чтобы показать мне кое-что... Он все еще в форме. В любом случае, я думаю, Майк Тайсон победит тебя. Мы говорим о самом Майке, брат. Он особенный. Он образец... Майк перейдет с той стороны на эту, а ты даже не заметишь».

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.