Нганну встретился с Роналду перед боем с Фьюри

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну посетил матч «Аль-Насра» перед боем с британцем Тайсоном Фьюри.

После игры Нганну встретился с форвардом саудовского клуба Криштиану Роналду.

«Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на игру «Аль-Насра». Увидимся в субботу», — написал Нганну в соцсети X.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой по боксу пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

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