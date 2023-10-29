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Сегодня, 07:23

Нганну: «Тайсон должен поблагодарить двух судей, что я не выиграл бой»

Руслан Минаев
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Камерунец Франсис Нганну прокомментировал результат боя с британцем Тайсоном Фьюри в боксерском поединке.

«Тайсон должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл этот бой», — написал Нганну в соцсети.

Поединок стал главным событием боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он одержал 34 победы и один бой завершился вничью. У Нганну 17 побед в 20 боях UFC. Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.

Фьюри в боксерском поединке победил Нганну

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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