Нганну — о тренировках под руководством Майка Тайсона: «Он сильно давит»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заставляет его упорно работать на тренировках.

«Он очень заряжен. Речь идет об объеме. Это давление. Он давит, давит, давит. Я помню, как мы первый раз тренировались вместе, а потом на следующий день он спросил: «Тебе больно?» Я отвечаю: «Нет». Тогда он сказал: «Это неправильно» И вот я просыпаюсь на следующий день... У меня все болело после второй тренировки», — сказал Нганну в эфире The MMA Hour.

Тайсон Фьюри (33-0) и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.