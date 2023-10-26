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26 октября, 07:01

Нганну — о тренировках под руководством Майка Тайсона: «Он сильно давит»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заставляет его упорно работать на тренировках.

«Он очень заряжен. Речь идет об объеме. Это давление. Он давит, давит, давит. Я помню, как мы первый раз тренировались вместе, а потом на следующий день он спросил: «Тебе больно?» Я отвечаю: «Нет». Тогда он сказал: «Это неправильно» И вот я просыпаюсь на следующий день... У меня все болело после второй тренировки», — сказал Нганну в эфире The MMA Hour.

Тайсон Фьюри (33-0) и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Майк Тайсон
Франсис Нганну
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