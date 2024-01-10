Нганну: «Я нокаутирую Энтони Джошуа»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1) объяснил, почему драться с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) проще, чем с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Скорее всего, я нокаутирую Энтони Джошуа, — сказал Нганну в эфире The MMA Hour. — Я полагаю, что его легче уложить, чем Фьюри. Он очень крепкий боец, но его легче отправить на настил, и ему труднее будет подняться. Я не буду стоять и просто смотреть на него. Все будет по-другому. Я буду бросать бомбы. Никто до сих пор не знает, на что я способен. Бой против Фьюри — первый для меня в профессиональном боксе. Как и все, я только совершенствуюсь».

Джошуа победил шведа Отто Валлина (26-2) техническим нокаутом в шестом раунде. Поединок состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.