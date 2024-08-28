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Сегодня, 11:45

Никита Цзю — Коэна Мазудье: смотреть трансляцию боя

Бой Никита Цзю — Коэна Мазудье пройдет 28 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Никита Цзю.
Фото Global Look Press
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Бой сына прославленного российского боксера Кости Цзю — Никиты против австралийца Коэна Мазудье пройдет в рамках вечера бокса арене «ICC Sydney Theatre» в Сиднее 28 августа. Начало в 10.00 по московскому времени. Начало главного карда — в 12.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Никиты Цзю и Коэна Мазудье — после 14.00 мск.

В России поединок покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В предыдущих девяти поединках 26-летний боксер одержал семь досрочных побед и две — благодаря решению судей. Бой против Мазудье станет вторым для австралийца в этом году. В апреле Цзю победил Данило Креати единогласным решением судей — 100:89, 99:90, 100:88.

28-летний австралиец одержал 12 побед, из них 5 досрочных. Также на его счету три поражения и одна ничья. В этом году он уже дрался — в марте нокаутировав Трэвиса Дрюса в пятом раунде.

Никита Цзю&nbsp;&mdash; Коэн Мазудье. Никита Цзю — Коэн Мазудье: онлайн-трансляция боя

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