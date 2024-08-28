Никита Цзю.

Бой сына прославленного российского боксера Кости Цзю — Никиты против австралийца Коэна Мазудье пройдет в рамках вечера бокса арене «ICC Sydney Theatre» в Сиднее 28 августа. Начало в 10.00 по московскому времени. Начало главного карда — в 12.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Никиты Цзю и Коэна Мазудье — после 14.00 мск.

В России поединок покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В предыдущих девяти поединках 26-летний боксер одержал семь досрочных побед и две — благодаря решению судей. Бой против Мазудье станет вторым для австралийца в этом году. В апреле Цзю победил Данило Креати единогласным решением судей — 100:89, 99:90, 100:88.

28-летний австралиец одержал 12 побед, из них 5 досрочных. Также на его счету три поражения и одна ничья. В этом году он уже дрался — в марте нокаутировав Трэвиса Дрюса в пятом раунде.