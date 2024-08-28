Никита Цзю о победе над Мазудье: «Не ожидал, что он окажется настолько крепким»

Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю прокомментировал победу над австралийцем Коэном Мазудье в поединке на турнире в Сиднее.

26-летний Цзю победил техническим нокаутом. Судья остановил бой в девятом раунде.

«В начале боя было тяжело, но потом все наладилось. Честно сказать, я не ожидал, что Коэн окажется настолько крепким, он меня сильно впечатлил. Что дальше? Все зависит от моих промоутера и менеджера. Этот бой стал для меня пробуждающим звонком. Я понял, что мне нужно поработать над большим количеством аспектов», — сказал Цзю после поединка.

Теперь в активе Цзю 10 побед в 10 поединках в профессиональном боксе, 7 из них нокаутом. 28-летний Мазудье потерпел четвертое поражение в 17 поединках. На его счету также 12 побед и одна ничья.