Никита Цзю: «Я завидовал брату, когда в бою с Фундорой увидел на нем столько крови»

26-летний боксер полусреднего веса Никита Цзю (9-0) признался, что обожает кровавые поединки.

— Когда я увидел столько крови, у меня загорелись глаза. Меня привлекает жестокость. В тот момент я даже позавидовал брату. А когда Тим в конце боя облизал перчатку, я не выдержал и сказал: «Да, черт возьми! Спасибо!»

Когда говорят о нашем боксе, брата часто называют хирургом, а меня — мясником. Хотя мы делаем одну и ту же работу, наши подходы отличаются. В этом плане я немного неряшливый, — рассказал Цзю изданию The Ring.

Себастьян Фундора (21-1) победил Тима Цзю (23-1) раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.