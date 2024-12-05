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Валуев о реванше Бивола с Бетербиевым: «Их бой оставил вопросы, которые требуют решений»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

«Их бой оставил больше вопросов, которые требуют решений. Слава Богу, что эти решения произойдут в скором времени. Можем это только приветствовать. Пожелаем двум спортсменам поставить окончательные точки над i. Мы с огромным пиететом относимся и к Диме Биволу, и к Артуру Бетербиеву. Реванш — это очень грамотно, правильно, пока еще не остыл прошлый поединок. Предпочтения? Не буду говорить, не имею права — так как я комментирую бои. Мое дело — объективно освещать картину», — сказал Валуев «СЭ».

Дмитрий Бивол и&nbsp;Артур Бетербиев. Бивол и Бетербиев проведут реванш. Итог первого боя не оставил равнодушных

12 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Николай Валуев
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