Валуев о реванше Бивола с Бетербиевым: «Их бой оставил вопросы, которые требуют решений»

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

«Их бой оставил больше вопросов, которые требуют решений. Слава Богу, что эти решения произойдут в скором времени. Можем это только приветствовать. Пожелаем двум спортсменам поставить окончательные точки над i. Мы с огромным пиететом относимся и к Диме Биволу, и к Артуру Бетербиеву. Реванш — это очень грамотно, правильно, пока еще не остыл прошлый поединок. Предпочтения? Не буду говорить, не имею права — так как я комментирую бои. Мое дело — объективно освещать картину», — сказал Валуев «СЭ».