Ночь чемпионов IBA пройдет в Серпухове в преддверии Международного дня бокса

26 августа в Серпухове состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA». Турнир будет приурочен к празднованию Международного Дня бокса, который традиционно отмечается во всем мире 27 августа.

Главным событием турнира станет бой в весовой категории 92 кг между двукратным чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым (Россия) и пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом Хулио Ла Крусом (Куба).

Также в рамках «Ночи чемпионов IBA» состоится бой чемпиона мира в тяжелом весе Марка Петровского против Хулио Кастильо.

Всеволод Шумков выйдет в ринг против Лазаро Альвареса из Кубы, а Харитон Агрба встретится с представителем ЮАР Ксолисани Ндонгени.