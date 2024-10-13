Тренер Бетербиева — о победе над Биволом: «Боялся, что могут дать ничью»

Тренер российского боксера Артура Бетербиева Нурипаша Талибов прокомментировал победу над соотечественником Дмитрием Биволом.

«Очень хороший бой. План Артур выполнил, и по ходу боя он слушал, что ему говорили. И то, что мы запланировали, он исполнил. Молодец, хороший бой. И Дима молодец. Честно сказаться, боялся, что могут дать ничью. Хороший бой был. Конкурентный бой. Я думаю, реванш — неплохо было бы. Сегодня был шикарный бой. Если повторим, он будет еще лучше», — приводит федерация бокса России слова Талибова.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.