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Сегодня, 17:23

Тактаров: «Проверил бы на профпригодность судью, который отдал победу Бетербиеву со счетом 116:112»

Алина Савинова
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров оценил прошедший боксерский поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Ребята закатили очень интересный бой. Это были два направления. Можно спекулировать, какое из них лучше, но кто правильнее подготовится, тот и будет побеждать в этих боях. 116-112 — это совсем перебор. Я бы проверил этого судью на профпригодность. Разницу в одно-два очка я еще могу принять. Попаданий все равно было больше у Бивола, но напор в последних раундах был за Бетербиевым. Он смотрелся опаснее. У него есть такая черта, что чем больше его бьешь, тем мощнее он отвечает. Задача — не дать ему ответить задолго до окончания раунда. Все свои затяжные атаки Бивол начинал минуты за полторы», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

Поединок боксеров прошел в ночь на 13 октября в Эр-Рияде. После 12 раундов судьи отдали победу Бетербиеву 114-114, 115-113, 116-112. 39-летний боксер остался непобежденным — 21 победа в профессиональной карьере. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым. Ранее он выиграл 23 поединка.

Источник: Vprognoze.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Олег Тактаров

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