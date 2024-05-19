Терехин: «Наконец-то «Динамо» повезло с тренером»

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал победу своей бывшей команды над «Крыльями Советов» в 29-м туре чемпионата России (4:1).

«Сомневался ли я по ходу матча, что можем потерять очки? Нет, хотя все прекрасно понимали, что «Крылья Советов» играют в хороший футбол. Я очень рад, что чемпионство так близко. В чем секрет? Все дело в Личке, он сумел сплотить команду! Видно, что у ребят горят глаза. Наконец-то нам повезло с тренером.

Я, к сожалению, не стал чемпионом России с «Динамо» в свое время, хотя и были шансы... Поэтому очень сильно жду, когда ребята обеспечат себе золотые медали. Будем надеяться, что это случится уже завтра", — цитирует «РБ Спорт» Терехина.

После 29 матчей у «Динамо» 56 очков и первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым (51 очко в 28 матчах), а «Краснодар» — третьим (50 очков в 28 матчах).