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Париж-2024

Сегодня, 14:45

Олимпийская чемпионка по боксу Хелиф заявила о переходе в профессиональный спорт

Владислав Маслов
Корреспондент
Иман Хелиф.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка Парижа, алжирская боксерша Иман Хелиф рассказала о своих будущих целях и амбициях в мире бокса.

Спортсменка был допущена до Игр, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого не смогла выступить на чемпионате мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.

«Очень скоро я войду в мир профессионального бокса, у меня много предложений. Пока я не решила, где буду выступать. Золотая медаль Олимпиады имеет большое значение в профессиональном спорте. Мы, алжирцы, хотели бы видеть своих представителей на таком уровне», — цитирует Хелиф портал En Nahar.

Решение МОК допустить алжирку до участия в Олимпийских играх привело к широкому обсуждению в спортивном сообществе. Представители организации заявили, что во время принятия решения о допуске руководствовались исключительно указанным в паспорте полом Хелиф.

Кастер Семени и&nbsp;Иман Хелиф. «Взяли 890 медалей в 29 видах спорта». Страшные цифры ООН об интерсексах на женских соревнованиях

Источник: En Nahar
Бокс
Олимпиада
Иман Хелиф

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