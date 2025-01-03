Олимпийский чемпион по боксу Тищенко завершит карьеру в этом году

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу Евгений Тищенко заявил, что завершит карьеру в 2025 году.

«У меня была довольно яркая и плодотворная карьера. Сейчас в том числе я принимаю участие в большом количестве общественных мероприятий, провожу встречи с юными спортсменами, передаю опыт. Хотелось бы провести еще один, финальный поединок в 2025 году», цитирует Тищенко ТАСС.

На счету 33-летнего спортсмена 12 побед (7 нокаутом), 1 поражение, еще 1 бой был признан несостоявшимся.