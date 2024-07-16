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16 июля, 21:10

Опубликован состав участников EUBC Champions Cup в Краснодаре

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Стал известен состав участников боксерского шоу EUBC Champions Cup, которое пройдет 17-18 июля в Краснодаре. Изначально в турнире должны были принять участие команды «Динамо», «Монако», «Црвена Звезда» и «Олимпиакос», но последний коллектив отказался от соревнования. Вместо греческой команды выступит краснодарская «Кубань».

Турнир пройдет в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет: 17 июля состоятся полуфинальные поединки между спортивными обществами европейских стран, а 18 июля — финал и матч за третье место. Бои будут состоять из трех раундов по три минуты. По итогам жеребьевки сформировались полуфинальные пары: «Динамо» — «Монако» и «Кубань» — «Црвена Звезда».

Составы команд

«Динамо»:

51 кг: Адам Альвиев
57 кг: Алексей Киселев
63,5 кг: Тигран Согоян
71 кг: Худобаш Авджамилов
80 кг: Ильяс Магомедов
92 кг: Денис Козлов
92+: Александр Дорофеев

«Кубань»:

51 кг: Михаил Прокопьев
57 кг: Андрей Федорцев
63.5 кг: Михаил Григорян
71 кг: Рамазан Шалтумаев
80 кг: Артовазд Ароян
92 кг: Савва Курочкин
92+ кг: Владислав Комаров

«Монако»:

51 кг: Ион Плинга
57 кг: Василе Мискои
63,5 кг: Виктор Вакула
71 кг: Александр Шарапов
80 кг: Леньер Гонсалес
92 кг: Куродгитдин Козау
92+ кг: Алессандро Оливейро

«Црвена Звезда»:

51 кг: Муххамадризо Мухаммедалиев
57 кг: Виталий Бойцов
63,5 кг: Насиф Сейджи Nasif Sejdi
71 кг: Игорь Рогич
80 кг: Данила Шелех
92 кг: Максим Гузон
92+ кг: Александр Михайло

Шоу будет организовано Европейской конфедерацией бокса (EUBC) при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края.

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