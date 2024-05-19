Усик перебил Фьюри по общему количеству и точным силовым ударам

Стала известна статистика по ударам в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Поединок прошел все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей — 115:112, 113:114, 114:113.

Усик за бой выбросил 407 ударов, из которых 170 оказались точными. У Фьюри — 157 из 496. Статистика по силовым ударам — 122 против 95 в пользу Усика.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.