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Сегодня, 10:12

Опубликованы судейские записки боя Бетербиев — Бивол

Руслан Минаев
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Скриншот трансляции
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Опубликованы судейские записки поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бетербиев победил Бивола решением большинства судей — 114:114, 115:113, 116:112.

Все три рефери, которые вели счет, отдали Биволу 1-й, 2-й, 8-й и 9-й раунды. Бетербиев выиграл все три чемпионских раунда на карточках всех судей.

После боя Бетербиев заявил, что готов в реваншу через полгода.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам

Бетербиев одержал 21-ю победу в 21 поединке в карьере. Бивол впервые проиграл, на его счету 23 победы.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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