Верджил Ортис: «Лома — один из лучших и самых искусных бойцов всех времен»

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Верджил Ортис-младший прокомментировал доминирующее выступление чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко в бою с экс-чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

«Лома — один из лучших и самых искусных бойцов всех времен. Он дерется в весовых категориях, которые физически ему не подходят, и доминирует над бойцами в этих весовых категориях. Ему очень не везёт, но его навыки говорят сами за себя», — написал Ортис в соцсети X.

Ломаченко (18-3) победил Камбососа (21-3) нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Бой состоялся 12 мая в Перте, Австралия.