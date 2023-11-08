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Сегодня, 08:45

Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который нокаутирует Сауля Альвареса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) уверен, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) — это серьезная угроза для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2).

«Я думаю, что он (Дэвид Бенавидес. — Прим. «СЭ») нокаутирует его, я действительно так думаю, — сказал Де Ла Хойя в интервью Fight Hub TV. — Бенавидес — это монстр. Он выбрасывает в среднем более 55 ударов за раунд. Канело и Чарло в первом раунде нанесли по одному удару. Так что я говорю с вами как эксперт в боксе. Я не говорю с вами с позиции хейтера Канело. Это факты, это реальность. Просто изучая бокс и будучи историком, я вижу, что все написано на стене. Если Бенавидес будет выбрасывать 50 с лишним ударов за раунд, угадайте, кто победит?

Я не уверен, насколько силен подбородок Бенавидеса. Он еще не был проверен. Но если Канело выбросит ту единственную бомбу, которую он всегда бросает, — правую руку, то для Бенавидеса все будет кончено. Я думаю, что Бенавидес, поскольку он молод, силен, очень универсален и выбрасывает много ударов, создаст проблемы для Канело".

Бенавидес проведет следующий бой против Деметриуса Андраде (32-0) 24 ноября под эгидой PBC на Showtime PPV.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Оскар Де Ла Хойя
Сауль Альварес
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