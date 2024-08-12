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Сегодня, 13:57

Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера в мире

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) считает, что чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) — лучший боксер в мире.

«Я считаю, что Шакур сейчас с точки зрения техники, вероятно, лучший боец в мире. Он обладает потрясающими навыками. Но ему нужно уметь продавать билеты. Его стиль бокса не настолько интересен, чтобы привлекать публику», — сказал Де Ла Хойя FightHype.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Шакур Стивенсон
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