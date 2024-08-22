Де Ла Хойя: «Я советовал Альваресу не драться с Флойдом, но он считал себя лучшим»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) признался, что советовал чемпиону мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Саулю Альваресу (61-2) не драться с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) в 2013 году.

«Я сказал Канело: «Не дерись с Флойдом, потому что ты слишком молод и у тебя нет опыта». Ему тогда был 21 год, он хвастался своими мускулами и говорил: «Я могу сразиться с Флойдом. Я лучший». И что? Тебя уделали, это было даже не близко», — сказал Де Ла Хойя на подкасте Club Shay Shay.

Мейвезер победил Альвареса решением большинства судей (114-114, 116-112, 117-111). Бой состоялся 14 сентября 2013 года в MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.