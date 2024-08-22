Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 08:01

Де Ла Хойя: «Я советовал Альваресу не драться с Флойдом, но он считал себя лучшим»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) признался, что советовал чемпиону мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Саулю Альваресу (61-2) не драться с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) в 2013 году.

«Я сказал Канело: «Не дерись с Флойдом, потому что ты слишком молод и у тебя нет опыта». Ему тогда был 21 год, он хвастался своими мускулами и говорил: «Я могу сразиться с Флойдом. Я лучший». И что? Тебя уделали, это было даже не близко», — сказал Де Ла Хойя на подкасте Club Shay Shay.

Мейвезер победил Альвареса решением большинства судей (114-114, 116-112, 117-111). Бой состоялся 14 сентября 2013 года в MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

Оскар Де Ла Хойя
Сауль Альварес
Флойд Мейвезер-младший
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
День Государственного флага России: значение цветов знамени, мероприятия 22 августа
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
В СВР пояснили причины атаки ВСУ на Курскую область
Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для подорожания рыбы и красной икры
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол и Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе 12 октября

Де Ла Хойя: «У Мейвезера сильнее удар, чем у Пакьяо»