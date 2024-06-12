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Сегодня, 07:20

Оскар Де Ла Хойя обратился к Альваресу: «Пошел ты к черту!»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) вновь раскритиковал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2).

«Канело, я только что посмотрел ещё одно видео, где ты говоришь чушь про меня. Ты постоянно повторяешь: «К черту Оскара, он украл у меня деньги». Почему ты обвиняешь других людей? Я точно знаю, что многие люди пользуются твоей добротой. Ты помог мне заработать, и я тебе очень благодарен. Но ты боишься Дэвида Бенавидеса. Пошел ты к черту!» — сказал Де Ла Хойя в соцсетях.

Компания Golden Boy Promotions Де Ла Хойи подписала Альвареса в 2010 году, когда он был 20-летним перспективным бойцом из Мексики, и помогла ему стать звездой в США. Но отношения между промоутером и бойцом со временем испортились и закончились тем, что Альварес подал в суд на Де Ла Хойю и Golden Boy в 2020 году, обвинив их в нарушении контракта и других претензиях.

Бокс
Оскар Де Ла Хойя
Сауль Альварес
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