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Сегодня, 07:43

Оскар Де Ла Хойя раскритиковал бой Альвареса и Берланги

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) назвал бой между чемпионом мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом (62-2) и Эдгаром Берлангой (22-1) скучным.

«Я же вам говорил. Вам следовало сэкономить свои деньги, заработанные тяжелым трудом», — написал Де Ла Хойя в соцсети X.

Альварес победил Берлангу единогласным решением судей (117-110, 118-109, 118-109). Бой состоялся 15 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Оскар Де Ла Хойя
Сауль Альварес

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