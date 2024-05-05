Оскар Де Ла Хойя высказался о победе Альвареса над Мунгией

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2) над Хайме Мунгией (43-1).

«Нет ничего постыдного в поражении нынешнему лицу бокса. Хайме Мунгия вернется. Горжусь тобой», — написал Де Ла Хойя в соцсети X.

Альварес победил Мунгию единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.