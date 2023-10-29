Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:53

Отец Фьюри отреагировал на результат боя Тайсона и Нганну

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), считает, что его сын победил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) единогласным решением судей.

«Я знал, что Нганну даст бой. Он большой, крепкий парень, который может ударить, как конь копытом. Это бокс. Люди покупают трансляции боев, потому что не знают, что произойдет. Я думаю, что Тайсон победил единогласным решением. Он переработал его джебом. Я отдал Нганну только раунд с нокдауном. Его переджебили и переработали. Мы просто рады победить.

Тайсон долго не выходил на ринг. Ему были нужны десять раундов. Возможно, для него было бы лучше, если бы он выиграл бой за два раунда. Это был отличный поединок, замечательное место проведения. Нужно прислушаться к судьям. Имеет значение только то, что говорят они, не правда ли?» — сказал Фьюри Fight Hub TV.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Роналду и Макгрегор увидели Фьюри в нокдауне. Реакция Усика на падение Тайсона против Нганну стала мемом
Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костя Цзю: «Нганну нужно дальше двигаться в боксе»

Цзю поддержал решение Тайсона отказаться от боя с Федором Емельяненко: «Волнует их здоровье!»