Отец Фьюри отреагировал на результат боя Тайсона и Нганну

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), считает, что его сын победил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) единогласным решением судей.

«Я знал, что Нганну даст бой. Он большой, крепкий парень, который может ударить, как конь копытом. Это бокс. Люди покупают трансляции боев, потому что не знают, что произойдет. Я думаю, что Тайсон победил единогласным решением. Он переработал его джебом. Я отдал Нганну только раунд с нокдауном. Его переджебили и переработали. Мы просто рады победить.

Тайсон долго не выходил на ринг. Ему были нужны десять раундов. Возможно, для него было бы лучше, если бы он выиграл бой за два раунда. Это был отличный поединок, замечательное место проведения. Нужно прислушаться к судьям. Имеет значение только то, что говорят они, не правда ли?» — сказал Фьюри Fight Hub TV.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.