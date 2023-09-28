Отец Фьюри: «Чжан Чжилэй нокаутирует Усика»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), считает, что 40-летний супертяжеловес и обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (26-1) может побить чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«В ту ночь Чжан мог задать проблем любому супертяжу, кроме Тайсона. Чжан нокаутирует Усика, потому что тот слишком мелкий. Если Чжан ударит Усика — он нокаутирует его. Усик может двигаться по рингу, выбрасывать джеб и довести бой до победы по очкам. Но стоит ему пропустить... Как известно, он не может держать мощный удар. Если Чжан донесет до него удар — спокойной ночи!» — сказал Фьюри в интервью Seconds Out.

Чжилэй в реванше нокаутировал Джо Джойса (15-2) в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.