Отец Фьюри: «Тайсон не будет готов к бою с Усиком 17 февраля»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), считает, что его сыну нужно больше времени на восстановление былой формы.

«17 февраля — это дата, к которой они должны стремиться. Но, на мой взгляд, Тайсону нужно еще немного времени, чтобы привести себя в порядок. Сейчас он принимает больше ударов, чем за всю свою карьеру, и это может сократить его карьеру. Это нас и беспокоит. Тайсон — замечательный человек, но иногда ему нужно прислушиваться к здравому смыслу», — сказал Фьюри в интервью Metro.

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Изначально поединок должен был состояться 23 декабря 2023-го, но после победы над Фрэнсисом Нганну команда Фьюри заявила, что боксер не будет готов провести бой в декабре.