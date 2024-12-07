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Сегодня, 23:01

Отец Камбососа: «Мы были уверены, что сможем победить Ломаченко в Австралии»

Алина Савинова
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Джим Камбосос, отец, менеджер и тренер австралийского бойца Джорджа Камбососа, рассказал, как его сын готовился к поединку против Василия Ломаченко.

«Мы привезли в Австралию российских спарринг-партнеров. Джорджа тренировал Антон Кадушин, тот же тренер, что и у Имама Хатаева, призера Олимпийских игр в Токио. У нас была правильная формула, стратегия и план, как победить Ломаченко. В Перте мы были очень уверены, что сможем победить его и побороться за титул чемпиона мира по версии IBF. Но потом, очевидно, Джордж получил удар в макушку в четвертом или пятом раунде. Это немного изменило его. Но никаких оправданий. Мы не ищем оправданий. Но Ломаченко перешел на следующий уровень. Этот парень великолепен», — цитирует Джима Камбососа MMA.Metaratings.ru.

12 мая на RAC Arena в Перте (Австралия) Ломаченко победил Камбососа нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Василий Ломаченко
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