Отец Фьюри пообещал поколотить Майка Тайсона: «Я в лучшей форме, чем он»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), сказал, что может победить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Я точно не шучу, я хочу с ним драться. У меня было восемь побед, я победил итальянского чемпиона в супертяжелом весе. Я победил человека, который победил человека, который победил его [Майка Тайсона].

Кевин Макбрайд победил Майка Тайсона, не так ли? Майкл Мюррей победил Кевина Макбрайда, а я победил Майкла Мюррея. Так что у меня есть шанс. Я в немного лучшей форме, чем он, и я знаю, что я ничуть не хуже его. Если он меня поколотит, то так и быть, но и я постараюсь поколотить его», — сказал Фьюри в интервью Робу Муру.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.