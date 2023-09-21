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Сегодня, 09:26

Отец Фьюри: «Хочу, чтобы Тайсон подрался с Джоном Джонсом по принципу «все удары разрешены»

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что хотел бы увидеть бой своего сына с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Я знаю своего сына, он может вступить в бой в октагоне с кем угодно, — сказал Фьюри Seconds Out. — Я не хочу, чтобы он дрался с Джоном Джонсом по правилам бокса. Я хочу, чтобы они бились по принципу «все удары разрешены», чтобы победитель в конце боя поднял руки вверх и сказал: «Я самый жесткий парень на планете!» Я не могу говорить за Тайсона, я не его бизнес-партнер, я не его менеджер, я не его тренер, я просто его отец, но я бы хотел увидеть его бой с Джоном Джонсом».

Сам Тайсон подтвердил, что хочет после боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0) подраться с Джонсом.

«Джон Джонс находится в поле моего зрения. Я бы хотел провести следующий бой с Джоном Джонсом», — сказал Тайсон Fight Hub TV.

Тайсон Фьюри проведет следующий бой против Франсиса Нганну 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Джон Джонс
Тайсон Фьюри
UFC
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