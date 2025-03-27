Пакьяо отказался от идеи вернуться в бокс

Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо передумал возобновлять карьеру.

«Возобновление карьеры пока неактуально. Пока нет предложений, которые могут мотивировать Мэнни вернуться», — об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

46-летний Пакьяо ранее высказывал намерение вернуться в бокс и организовать матч-реванш с Флойдом Мэйуэзером-младшим, победившим его в 2015 году.

На текущий момент на счету Пакьяо 62 победы (39 из них — нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи. В своем последнем официальном бою в 2021 году Пакьяо потерпел поражение от кубинского боксера Йордениса Угаса.