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27 марта, 09:41

Пакьяо отказался от идеи вернуться в бокс

Камила Абдурахманова
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Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо передумал возобновлять карьеру.

«Возобновление карьеры пока неактуально. Пока нет предложений, которые могут мотивировать Мэнни вернуться», — об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

46-летний Пакьяо ранее высказывал намерение вернуться в бокс и организовать матч-реванш с Флойдом Мэйуэзером-младшим, победившим его в 2015 году.

На текущий момент на счету Пакьяо 62 победы (39 из них — нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи. В своем последнем официальном бою в 2021 году Пакьяо потерпел поражение от кубинского боксера Йордениса Угаса.

Источник: ТАСС
Бокс
Мэнни Пакьяо
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