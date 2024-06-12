Пакьяо планирует возобновить карьеру боксера в 2024 году

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо намерен возобновить карьеру в 2024 году, сообщил ТАСС представитель спортсмена.

«Мэнни возобновит карьеру в этом году. Ему 45 лет, но он полон сил. Он хочет завоевать чемпионский титул», — сказал собеседник агентства.

На счету Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, 8 поражений и 2 ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Ранее стало известно, что Пакьяо рассматривает возможность проведения боя с Марио Барриосом (29-2) за титул WBC в полусреднем весе осенью в Лас-Вегасе, США.