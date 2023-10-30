Мэнни Пакьяо: «Веду переговоры о бое с Мейвезером в декабре»

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) подтвердил, что его следующий бой состоится в декабре в Японии.

«Я все еще активен, я активный парень, я активно тренируюсь, — сказал Пакьяо в интервью FightHubTV. — В декабре этого года у меня будет выставочный поединок. В Японии. Мы работаем над ним, над соперником. Мы работаем с Мэйвезером. Мы можем провести профессиональный бой, если он захочет. Мы все еще ведем переговоры. Бой с Конором? Он больше не активный боец».

Пакьяо в прошлом бою проиграл Йорденису Угасу (27-5) единогласным решением судей (116-112, 116-112, 115-113). Бой состоялся 21 августа 2021-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.