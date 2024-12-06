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Сегодня, 12:37

Пакьяо считает, что реванш Бивола и Бетербиева завершится досрочно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо рассказал об ожиданиях от реванша между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Реванш завершится досрочно. Это крутой бой, однозначно. Я посмотрю его непременно, это два высококлассных боксера. Но фаворита я не скажу, они равны», — приводит слова Пакьяо ТАСС.

12 октября Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Реванш между боксерами назначен на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Мэнни Пакьяо
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