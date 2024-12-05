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5 декабря, 23:47

Пакьяо введут в Международный зал боксерской славы в 2025 году

Руслан Минаев
Мэнни Пакьяо.
Фото AFP
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Бывшего чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо введут в Зал боксерской славы в 2025 году, сообщает пресс-служба организации. Церемония состоится в июне.

45-летний филиппинец провел за карьеру 72 боя, одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел 8 поражений и 2 боя завершились ничьей. В последнем поединке он проиграл единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу в августе 2021-го.

Пакьяо является единственным боксером, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

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Мэнни Пакьяо
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