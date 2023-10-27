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27 октября, 19:07

Папин и Асбаров поделились ожиданиями от боя

Руслан Минаев
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Российские боксеры Алексей Папин и Сослан Асбаров поделились ожиданиями от боя, который состоится 28 октября на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Меня считают фаворитом? Я абстрагируюсь от этого всего, не захожу в соцсети, не читаю интервью спортсменов. Да, мне где-то скидывают какие-то цитаты, что тот-то высказался так. Но я особо не вникаю в это все. У меня хорошее отношение к Сослану, я с уважением отношусь к нему как спортсмену. Как человека я толком его не знаю», — сказал Папин перед боем.

Асбаров заявил, что после подготовки дело осталось за малым.

«К этому бою я подходил профессионально, я оставил все свои дела, чтобы весь свой фокус направить на подготовку. Я больше времени проводил в зале, и сейчас я нахожусь в лучшей форме. Не будем забегать вперед, на все воля Всевышнего. Мы постараемся показать красивый бокс, сделаем все для победы. Признаюсь, у меня не было времени на то, чтобы читать комментарии и прогнозы. Не хотел на это отвлекаться», — сказал Асбаров.

Асбаров и Папин успешно прошли процедуру взвешивания

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